Трехцветная кошка по кличке Котя три дня провисела на тонких ветках на самой макушке дерева, на высоте шестого этажа рядом стоящего дома. Ни слезть самостоятельно, ни попить, ни покушать. Так еще и на два дня "зарядил" дождь.
Вероятно, Котя убегала от собак и от испуга взяла штурмом такую высоту, какая ни одному псу непосильна.
Спасатели отказались спасать животное. Местная управа тоже не помогла с подъемником. И тогда на помощь пришел работавший неподалеку Человек-промышленный альпинист.
Комментарии