Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров на участке 12 соток продают в барнаульском поселке Авиатор за 12,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом имеет три уровня. В цокольном этаже находится котельной оборудование, необходимое для отопления и водоснабжения всего дома, прачечная, спортивный зал, бассейн, сауна, душ.
На первом этаже расположены кухня, большой зал, совмещенный санузел, утепленная веранда, спальня.
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На втором этаже находятся две просторные спальни, большая вместительная гардеробная и санузел.
Также есть гараж, хозблок, баня, теплица, плодоносящий сад.
Комментарии
Ну это уж чет совсем .....