Переселение граждан из ветхого жилья в дома, которые не отвечают санитарным требованиям и нормам, довело до возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
Речь идет о 14 многоквартирных домах в Малопургинском районе, построенных в 2013–2017 годах в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья.
Как оказалось, дома не только не отвечают санитарным требованиям, но и само проживание в них может быть опасным для жизни и здоровья.
Несмотря на это чиновниками администрации района приняли эти дома, ввели их в эксплуатацию. Причем, объекты оплачены за счет выделенных бюджетных средств, размер которых был завышен.
В настоящее время по делу проводятся первоначальные следственные действия.
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