"С 17:00 мы вводим режим ЧС для всех органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сибирского федерального округа", — заявил министр МЧС Владимир Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по лесопожарной обстановке на территории Сибири.
Ранее сообщалось о введении режима ЧС в Иркутской области из-за пожаров.
"Всю лесозаготовительную деятельность приостановить до снятия режимов "Чрезвычайная ситуация" и "Особый противопожарный режим", — отметил министр.
Пучков добавил, что в регионе установилась сухая и жаркая погода, и "очень важно в эти праздничные дни не допустить обострения ситуации — люди поедут отдыхать на природу, на дачи".
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