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В ООН назвали Крым самым "страдающим" от санкций регионом России

, ИА "Амител"
Люди коллективно платят цену за политический кризис, на который они не могут повлиять

Фото: capital.ua

Спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири, заявил, что международные санкции в отношении России больше всего бьют по жителям Крыма, сообщает РИА Новости.
 
"Меры призваны быть сдерживающим фактором для России, но они рискуют быть лишь сдерживающим фактором для международного сообщества предпринимателей, оказывая негативное воздействие в России лишь на те уязвимые группы, которые вообще не имеют отношения к кризису", — заявил Джазаири.
 
По его словам, больше всех от нынешнего кризиса страдает население Крыма: "Они не должны коллективно платить цену за то, что является сложным политическим кризисом, на который они не могут повлиять. Их страдания также не могут служить аргументом в разрешении политических разногласий".
 
Он подчеркнул, что готов прибыть с визитом в Крым, чтобы изучить положение в области прав человека, в случае если соответствующие заинтересованные стороны обратятся с такой просьбой и предварительно достигнут согласия в этом отношении.
 
Джазаири в ходе своего визита в РФ 24-28 апреля встретился с представителями правительства страны и гражданского общества, посетил национальные правозащитные учреждения, провел беседы с представителями бизнеса и дипломатическими сообществами в Москве.
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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