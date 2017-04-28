Более 50 тысяч добровольцев планируется привлечь по всей стране к организации акций "Бессмертный полк России" на празднованиях Дня Победы.
Организация "Волонтеры Победы" подписала соглашение о сотрудничестве с "Бессмертным полком России".
"Подписание соглашения станет новым этапом сотрудничества и взаимодействия общественных движений. В этом году "Волонтеры Победы" обучат свыше 50 тысяч добровольцев для сопровождения шествия в городах России и 2.5 тысячи — в Москве", - сообщается в группе организации.
Волонтеры будут сопровождать ветеранов, помогать участникам ориентироваться по маршруту движения и оказывать первую помощь тем, кому станет плохо во время шествия.
После 9 мая организации продолжат сотрудничество в сфере сохранения исторической памяти и гражданско-патриотического воспитания молодежи.
Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Томске в 2007 году. В ее рамках участники несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествие проводится в День Победы в России и других странах.
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