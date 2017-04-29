Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров зачитал свое стихотворение о выборах президента Франции, предложив претенденту Макрону взять имя оппонента — Марин.
Шнуров рифмами объясняет, что женское имя для мужчины — это в духе времени, особенно, если учесть, что имя у Макрона Эммануэль.
3 мая в Париже состоится концерт "Ленинграда". 7 мая во Франции пройдет второй тур президентских выборов, в котором лидер Национального фронта Марин Ле Пен поборется с главой движения "Вперед!" Эммануэлем Макроном.
Суета у французского трона!
Я готов предложить вам пари:
Сто процентов победа Макрона,
Если имя возьмет он — Марин.
Отложив с избирателем ужин,
Устриц дюжину, пенистый эль,
В духе времени выступить нужно.
Чем Марин хуже Эммануэль?
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