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Вице-губернатор Петербурга назвал Навального "треплом" и "брехлом"

, ИА "Амител"
"Зенит-Арена" обошелся бюджету не в 48 млрд рублей, а в 43 млрд рублей

Фото: pbs.twimg.com

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, курирующий строительство стадиона на Крестовском острове, обвинил оппозиционера Алексея Навального во лжи после его оценки стоимости "Зенит-Арены" в 48 млрд рублей.
 
"Часов с 16.00 вчерашнего дня, мне стали поступать смс -сообщения и мобильные месседжи о том, что одно известное в России трепло опять "отжигает". Я долго не реагировал, пока кто-то не уточнил — на этот раз "жжет про Зенит-Арену". И я впервые вечером, после работы, посмотрел перл от брехливого автора с загребущими руками и немигающим взглядом", — написал Албин на своей странице в Facebook.
 
"Цифра в 48 млрд появляется в ролике, как пена морская -вдруг и ни от куда, прямо как у наперсточника из начала 90-х. "Мы сложили все госконтракты", — говорит YouTub–ный знаток жизни Леха … Стоп-стоп-стоп!", — плавно переходит к основному Албин.
 
Далее вице-губернатор, после небольшого ликбеза по подсчетам и смете, приступил к реальной цене.
 
"Я утверждаю, что уникальный, многофункциональный, спортивно-развлекательный комплекс "Санкт-Петербург Арена" ("Зенит-Арена") в западной части Крестовского острова обошелся бюджету нашего города в 43 млрд рублей", — заявил Албин
 
Также он пригрозил Навальному, что рабочие и инженеры ему за "вранье" могут "селфи набить".
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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