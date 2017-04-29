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Один человек погиб в результате столкновение автомобиля "Хундай" и мотоцикла "Хонда" в Новоалтайске в пятницу, 28 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, авария случилась на пересечении улиц Новосибирская и Советская. За рулем легкового автомобиля был 27-летний водитель, а мотоциклом управлял 19-летний водитель без прав. Он погиб на месте происшествия.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.
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