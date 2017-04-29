Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автомобиля BMW X5 и "Лада" произошло на пересечении Ленинского проспекта и улицы Молодежной рано утром в субботу, 29 апреля. Об этом сообщают местные жители в паблике Barnaul 22.
"Обе машины превратились в кучу искореженного метала. ГАИ и "скорая" прилетели. Там реально страшно",- сообщают очевидцы аварии.
Также они пишут, что бригада скорой помощи с места ДТП увезла девушку.
Комментарии
Девушка шла по переходу. От полученных травм скончалась. Водитель БМВ пьян в хлам. Жив-здоров и весел.
теперь будем гадать, чей же это сынок