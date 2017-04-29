Фото: polit-gramota.ru
Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в начале апреля в очередной раз провели телефонные переговоры. На этот раз темой разговора была ситуация в Донбассе, пишет "Коммерсант".
Главы обоих государств разговаривали о проблемах, касающихся гуманитарных аспектов – поставках в регион продуктов питания, воды и электроэнергии.
Как пишет издание, беседа протекала в уважительном тоне. Между тем, оба президента иногда даже шутили. Иронично-шутливый тон нужен был для того, чтобы политики не разругались и "не наговорили друг другу резкостей". Но к конкретным договоренностям прийти так и не удалось. Однако по вопросам Донбасса переговоры несколько "продвинулись".
Комментарии
Никаких конкретных договоренностей достичь не удалось, кроме "некоторых гуманитарных аспектов". Речь идет об обмене пленными, о поставках в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям непризнанных республик.
Все эти понты про вражду для нас , а на самом деле все они власть имущее нормально общаются и смеются над лохами, которых разводят для удержания власти.
Переговоры были в начале апреля, а сообщили только сейчас?
А что, до конца апреля это была засекреченная информация?
Давно всем понятно что этот искусственно созданный конфликт выгоден обеим сторонам во властных структурах. Теневые капиталы на основе военных действий обычно умалчиваются , но это неплохой бизнес. Денежные потоки от продажи неучтенного оружия и боевой техники поставляемых обеим сторонам конфликта оседают в банках западных стран. Предприятия поставляющие гумманитарную помощь освобождаются от уплаты налогов , что весьма выгодно.