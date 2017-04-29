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Правоохранительные органы назначили проверку после нападения на Алексея Навального на улице Ленинская слобода в Москве, пишет пресс-служба столичного ГУ МВД.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится доследственная проверка",- говорится в сообщении ведомства.
Известно,что оппозиционера облили зеленкой. В больницу он был доставлен в диагнозом "химический ожог глаза спиртовым раствором бриллиантовой зелени".
В больнице Навальному оказали медпомощь, затем его отпустили.
Комментарии
вот просто интересно, если поймают исполнителя,гособвинитель будет таким же суровым как к ловцу покемонов?
Таким же суровым как к Навальному, когда того судили за стрельбу по людям.))) А так кучно пошло. Варламова аж два раза вчера облили зеленкой и закидали тортами в Ставрополье.