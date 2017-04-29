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Дом президента Бразилии Мишеля Темера в Сан-Паулу забросали камнями и петардами противники его реформ, сообщает "ТАСС".
Отметим, что сам глава государства сейчас не находится в Сан-Паулу. Между тем, акции протеста проходят по всей стране. В некоторых городах Бразилии зафиксированы столкновения протестующих с полицией.
Также в стране проходит масштабная забастовка, в которой участвуют около 40 миллионов человек. Люди недовольны работой действующего правительства.
В свою очередь сам президент заявил, что его не остановят массовые протесты. Он все-равно будет продолжать модернизацию, пишет РИА "Новости".
Причиной протестов стала реформа трудового законодательства. Документ предлагает отменить обязательный налог на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать до получаса обеденный перерыв, а также выплачивать тринадцатую зарплату частями, а не единовременно.
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