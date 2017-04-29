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Противники реформ забросали дом президента Бразилии камнями и петардами

, ИА "Амител"
Сейчас по всей стране проходят акции протеста против реформ

Фото: news2world.net

Дом президента Бразилии Мишеля Темера в Сан-Паулу забросали камнями и петардами противники его реформ, сообщает "ТАСС".

Отметим, что сам глава государства сейчас не находится в Сан-Паулу. Между тем, акции протеста проходят по всей стране. В некоторых городах Бразилии зафиксированы столкновения протестующих с полицией.

Также в стране проходит масштабная забастовка, в которой участвуют около 40 миллионов человек. Люди недовольны работой действующего правительства.

В свою очередь сам президент заявил, что его не остановят массовые протесты. Он все-равно будет продолжать модернизацию, пишет РИА "Новости".

Причиной протестов стала реформа трудового законодательства. Документ предлагает отменить обязательный налог на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать до получаса обеденный перерыв, а также выплачивать тринадцатую зарплату частями, а не единовременно.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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