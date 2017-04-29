Фото: "ТАСС"
Легендарный советский танкист, участник ВОВ, поэт Ион Деген скончался в Израиле на 92-м году жизни, пишет РИА "Новости".
Известно, что смерть наступила после продолжительной болезни. В Израиль Деген эмигрировал в 1977 году. В этой стране он работал врачом.
Также Деген известен, как танкист-ас, подбивший во время второй мировой войны 16 немецких танков и самоходных артиллерийских установок. Кроме этого, он писал стихи. Самый знаменитый из них — "Мой товарищ, в смертельной агонии…" .
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