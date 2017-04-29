Фото: pixabay.com
Полицейские задержали в Рубцовске 46-летнего мужчину, которого подозревают в краже телевизора из жилого дома в поселке Колос. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что в конце марта рубцовчанин поехал в гости к знакомым в этот поселок на такси. Но дома его друзей не оказалось. Тогда подозреваемый взломал входную дверь и проник в жилище.
"Так как надо было рассчитаться с водителем за проезд, гость похитил стоящий в комнате телевизор",- сообщают в ведомстве.
Ущерб от похищенного составил 22 тысячи рублей. У подозреваемого подписка о не выезде.
Комментарии