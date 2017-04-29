27-летняя девушка, переходившая дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, погибла в результате ДТП на проспекте Ленина утром в субботу, 29 апреля, в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краевой столице.
В ведомстве уточняют, что авария произошла в 7.10 в районе дома № 61 по проспекту Ленина. Пьяный 24-летний водитель элитной иномарки ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Димитрова и на перекресте с улицей Молодежной проехал на красный свет.
Затем он врезался в автомобиль "Лада Ларгус", которой управлял 62-летний водитель. А после сбил девушку, которая переходила проспект Ленина по пешеходному переходу на зеленый свет.
В результате аварии девушка скончался в больнице, водитель "Лады" получил травмы, сейчас он находится в медицинском учреждении.
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