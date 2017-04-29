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Легализация запрещенных законом видов деятельности на Украине поможет пополнить поступления в Пенсионный фонд этой страны, считает директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова.
Как пишет "ТАСС", она выступила с инициативой легализации проституток, оружия и игорного бизнеса. "Можно найти компенсаторы в детенизации экономики, например, в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны", -сказала Третьякова.
Отметим, что ранее Верховная рада уже предпринимала попытки легализовать проституцию, путем принятия соответствующего закона.
Комментарии
Хорошо, что у нас эти мерзкие вещи никого не интересуют. И следовательно легализовать нечего и не для кого.