Фото: скриншот страницы, vk.com/barneos22
В сети появилось видео страшной аварии, произошедшей рано утром в субботу, 29 апреля, на проспекте Ленина в Барнауле.
🔴 07:07. Ленина — Молодёжная жесткая авария. БМВ и лада ларгус, обе машины превратились в кучу искореженного метала. ГАИ и скорая прилетели. Там реально страшно. Не обошлось без жертв. Информация от очевидцев: водитель БМВ был нетрезв и уходил от преследования сотрудников ГИБДД. Совершил столкновение с Ладой, а также сбил и протащил по дороге девушку-пешехода, которая скончалась от полученных травм. 🙏 Надеемся, виновник понесет наказание по заслугам. Ребят, соблюдайте ПДД и всегда смотрите по сторонам, даже если идёте или едете на зелёный... #дтп22
На видео видно, как черный внедорожник на большой скорости несется через перекресток, врезается в легковую машину, а затем сбивает пешехода.
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Как ранее сообщало ИА "Амител" , ДТП произошло на проспекте Ленина. Водитель BMW X5 был пьян. Он проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль "Лада". Затем 24-летний водитель автомобиля BMW X5 сбил 27-летнюю девушку-пешехода, она переходила проспект Ленина на зеленый свет. В аварии также пострадал водитель "Лады", он находится в больнице.
Комментарии
жаль девушку, видимо на работу шла слушала музыку и не услышала вой сирены.
Жесть.
Преследование ГИБДД часто провоцирует ДТП. Ну не можете догнать - не начинайте.
А почему нигде в СМИ ничего не пишут про пьяного урода-виновника водителя? Живой - не живой? В больнице - не в больнице? Сынок какой-то шишки что ли?
Надо догонять. И расстреливать
За пьяное убийство пожизненное пора давать.
Да сколько видео уже снято, как ГИБДД гонят пьяного и в итоге происходит ДТП. Косвенная вина гаишников присутствует.
На месте отца или мужа погибшей жить бы я его на этом свете не оставил, сколько бы лет не прошло. Сук по крепче и повесить по надежнее.
ларгус успел затормозить
я в 9 часов мимо проходил, заметил, что у БМВ номер (задний) как-то странно выглядит, как будто старый номер был потерян и кустарно сделан его дубликат
29.04.2017 12:43
- гость -
жаль девушку, видимо на работу шла слушала музыку и не услышала вой сирены
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бмв летела далеко за 120, значит
1) сирена была где-то далеко
2) среагировать невозможно