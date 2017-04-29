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Ограничено движение для автомобилей массой больше 15 тонн по дороге в Хабарском районе из-за аварийного состояния моста через реку Курья, сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.
Движение ограничено на 104 км + 688 м автодороги "Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница республики Казахстан" в Хабарском районе .Для легковых автомобилей организовано реверсивное движение.
"На данном участке автодороги установлены запрещающие дорожные знаки, работает экипаж дорожно-патрульной службы",- сказано в сообщении ведомства.
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