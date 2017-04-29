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Уровень реки Обь в районе Барнаула за сутки упал еще на один сантиметр.Таким образом, сейчас уровень воды составляет 528 сантиметров над нулем водомерного столба. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
"Движение пешеходов и автотранспорта осуществляется по понтонному мосту, проезд на остров Шубинский остается перекрытым. Контроль за ситуацией продолжается",- говорится в сообщении ведомства.
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Напомним, критическая отметка Оби в Барнауле составляет 540 сантиметров. Этот уровень река превысила в воскресенье, 23 апреля.
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