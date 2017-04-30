Фото: avito.ru
Имущественный комплекс предприятия, занимающегося производством металлоконструкций, выставили на продажу в Барнауле за 60 миллионов рублей.
Как сообщается на сайте Avito.ru, помещение площадью 5272 квадратных метра находится на улице Кулагина.
"Цех по производству металлоконструкций. Общая площадь помещений – 5272,8 квадратных метра. В том числе: офисные – 653,5 квадратных метра, производственные – 3298,3 квадратных метра, камера окраски 104,7 квадратных метра, складские – 217,4 квадратных метра, подсобные – 998,8 квадратных метра ", — сказано в объявлении.
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Цех стоит на участке площадью 10049 квадратных метров, огорожен забором из бетонных плит.
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