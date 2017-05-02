Фото: cotlix.com

Отопительный сезон в Барнауле завершается во вторник, 2 мая – ранее соответствующее распоряжение подписал сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин.

Отметим, что отопительный период в крае стартовал 26 сентября прошлого года.

К настоящему моменту тепло выключено во втором и третьем по величине городах Алтайского края — Бийске и Рубцовске.

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Немаловажно, что в Барнауле отопительный сезон завершается на фоне существенного похолодания. Накануне в крае прошли снегопады. Во вторник, 2 мая, осадки в виде снега также ожидаются на территории региона.

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Впрочем, горожане могут восстановить теплоснабжение своего жилья, если обратятся в управляющие или ресурсоснабжающие организации.