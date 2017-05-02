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Отопительный сезон завершается в Барнауле 2 мая

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Тепло в домах барнаульцев отключают в момент существенного похолодания

Фото: cotlix.com

Отопительный сезон в Барнауле завершается во вторник, 2 мая – ранее соответствующее распоряжение подписал сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин.

Отметим, что отопительный период в крае стартовал 26 сентября прошлого года.

К настоящему моменту тепло выключено во втором и третьем по величине городах Алтайского края — Бийске и Рубцовске.

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Немаловажно, что в Барнауле отопительный сезон завершается на фоне существенного похолодания. Накануне в крае прошли снегопады. Во вторник, 2 мая, осадки в виде снега также ожидаются на территории региона.

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Впрочем, горожане могут восстановить теплоснабжение своего жилья, если обратятся в управляющие или ресурсоснабжающие организации.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.05.2017 07:36
гость

Просьба продлить отопительный сезон пока не потеплеет.

0  0
2.05.2017 07:51
- гость -

а акимфий предупреждал

0  0
2.05.2017 08:06
- гость -

надо прям было вот в 6 утра новость бросить, напомнить..... любому очевидно, что сегодня, когда начнется рабочий день, выйдет какое-нибудь распоряжение о продлении на 3-5 дней отопительного сезона, но нет.... хочется негативных комментариев...

0  0
2.05.2017 08:14
- гость -

2.05.2017 08:06
- гость -
надо прям было вот в 6 утра новость бросить, напомнить..... любому очевидно, что сегодня, когда начнется рабочий день, выйдет какое-нибудь распоряжение о продлении на 3-5 дней отопительного сезона, ...

Вы ещё надеетесь?!))))))))))))))))))))))))))))))))))

0  0
2.05.2017 08:21
Morena

Там та не любые сидят, а избранные ...

0  0
2.05.2017 08:25
- гость -

спасибо товарищу Дугину за наше холодное детство

0  0
2.05.2017 08:32
- гость -

Согрею пару симпатичных стройных дам в возрасте от 25 до 35 лет.

0  0
2.05.2017 08:33
- гость -

А так то просто продлить пока не потеплеет низя!!!!??? Че все через одно место то у нас......, нет же... надо придти к ним на поклон, попросить, а сами то не видят что ли... Еще воду отключите с этого же числа и тогда вообще красота.... не перестаю поражаться нашей стране!!!!

0  0
2.05.2017 08:34
- гость -


2.05.2017 08:33
- гость -

Чтобы воду отключили, надо чтобы начальство ТЭЦ-3 пошло. )

0  0
2.05.2017 08:37
- гость -

а как-же это:
"...начало отопительного периода устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 град. C, а конец отопительного периода - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 град. C в течение 5 суток подряд. Отопительный период должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за последним днем указанного периода."
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307

0  0
2.05.2017 08:39
- гость -

надо было недели 2 назад отрубать... а три дня можно и в носках посидеть. Изнеженные какие стали

0  0
2.05.2017 08:42
- гость -

Да какое там второе число - у нас уже в пятницу все отключили! Спасибо местным отцам народа за заботушку - кто не сдох с голоду, сидя на их прожиточном минимуме, тот теперь замерзнет! А лекарства нынче тоже дороги!
Зато, блин, всякие клоуны вчера митинговали за права народа! Ну и где они, эти права?

0  0
2.05.2017 08:45
Мадам

Странно... у нас уже неделя как отключили...

0  0
2.05.2017 08:47
- гость -

Интересно...насколько еще хватит людского терпения!!!????

0  0
2.05.2017 08:57
- гость -

А у нас в доме газ..
Но нам не все равно. Надеюсь хотя бы в детских садах не отключат. Еще пару дней. В четверг уже потепление.

0  0
2.05.2017 08:59
- гость -

Сирожа Наш сыночик, Сирожа маладес! Тыц тыц тырытыры тыц. Не зря Мы его избоали- всё по Нашим Законам делает!

0  0
2.05.2017 09:00
- гость -


Мадам, возможно у вас это не здесь, а там
У нас не отключали по сих пор, 8:00 на Шукшина отопление есть. 8:58 - отопление есть..когда уже исполнят приказ сити-манагера, не понятно.

0  0
2.05.2017 09:00
Тётя Мотя

Ну и где они, эти права?

У нас в кладовке электробатарея про запас стоит, если что... Выкатим в комнату и все дела. Все права при себе. А когда в плюс 25 отопление жварило и все окна настежь - это еще хуже. При том, что платить за отопление по полной. Морозов уже не будет, все равно потеплеет. Не минусы ж в квартире! Не померзнете. Так здоровее климат.

0  0
2.05.2017 09:03
гость

Ну вам не угодишь.Несколько дней назад интернет кипел от возмущения, что всем жарко. аж вспотели и платить не охота. А Дугин предупреждал, что будет похолодание, но нашим люди ничего не слушали - орали "отключайте и всё". Вот из - за таких ушлёпков, другие(нормальные и не жадные) будут мерзнуть.

0  0
2.05.2017 09:10
- гость -

Тётя Мотя а вы про крантики такие на батарейки отопления не слыхали? Заведите такие и не будете переплачивать за отопление в +25. Могут (т.е. ЖКХ) даже предложить управляемые по Интернету , если конечно зарплаты хватит . А так - платите за отопление в +25. Акционеры газпрома вас век не забудут , а то и два- как масть попрет. Вот такое оно - народное благосостояние - разве ж его для родного народа жалко? Конечно нет.

0  0
2.05.2017 09:14
- гость -

2.05.2017 09:00
Тётя Мотя

. А когда в плюс 25 отопление жварило и все окна настежь - это еще хуже. При том, что платить за отопление по полной.

Ну вот не надо ля ля! У нас батареи едва тёплые в жару были и в квитанции на 500 р. отопление дешевле.

0  0
2.05.2017 09:16
- гость -


2.05.2017 09:10
- гость -

кручение крантиков помогает если теплосчетчики в квартире установлены. а если счетчик общедомовой, то хоть закрутись сумму в квитанции не снизишь. только температуру в квартире.

0  0
2.05.2017 09:21
- гость -

ежзайте не территории заселенные людьми разумными. в этих широтах какая-то аномалия

0  0
2.05.2017 09:33
- гость -

2.05.2017 09:16 - не ну если у вас соседи со "слабым интеллектом" и без "крантика", то сумма изменится не на много, а включение "мозгов" дело обладающих оными, а если еще арифметикой "мозг" владеет, ему по нонешним ЕГШ-ным временам цены нет, а так конечно, все это зря, только теплосчетчики в квартире спасут от "Тёти Моти".

0  0
2.05.2017 09:35
- гость -


Тётя Мотя а вы про крантики такие на батарейки отопления не слыхали? Заведите такие и не будете переплачивать за отопление в +25.

Фантазер, однако.

0  0
2.05.2017 09:40
- гость -

только теплосчетчики в квартире спасут от "Тёти Моти

Я тебе об этом и написал. Но ты мою мысль пытаешься за свою выдать. Плагиатор ЕГЭ-шный.

0  0
2.05.2017 09:46
- гость -

Причём здесь изнеженные? У нас тут что линия фронта?
Почему люди в 21 веке в полном объеме оплачивающие услуги должны сидеть в холоде? Без горячей воды? Ехать с черепашьей скоростью в набитом битком автобусе? Вы никогда не задумывались почему российских городов никогда не бывает на вершине рейтинга лучших городов мира для проживания? А, к примеру, канадские и скандинавские постоянно в лидерах?

0  0
2.05.2017 09:49
- гость -

2.05.2017 09:40 - "мозг" включи и ногами не сучи, копирайтер понимаешь

0  0
2.05.2017 09:49
- гость -

Вы никогда не задумывались почему российских городов никогда не бывает на вершине рейтинга лучших городов мира для проживания?

Ночей не спим, про это думу думаем. И пришли к выводу, что все эти рейтинги купленные.

0  0
2.05.2017 09:56
- гость -

"Вы никогда не задумывались "
А что тут думать, вы закон о самоуправлении, конституцию (в части что такое самоуправление), закон о бюджете почитайте и вам сразу всЁ станет понятно, при условии что в детстве пазлы собирали

0  0
2.05.2017 10:02
- гость -

Только в северном бандустане все рейтинги честные. Щас новости 24 глянул где диктор несколько раз повторил, что в многие французы голосовавшие за других кандидатов недовольны лидерами гонки и не знают за кого голосовать.
Хорошо что в России такой проблемы нет

0  0
2.05.2017 10:12
- гость -

"Вы никогда не задумывались " пахнуло старым анекдотом про колхоз, корма, председателя и "одной проблемой стало меньше"

0  0
2.05.2017 10:20
- гость -

О!!! Ура!!! Отопительный сезон продлён на 2 дня!!!!

0  0
2.05.2017 10:43
- гость -

Причем здесь закон о бюджете? У нас энергетики по тарифам работают, которые не ниже себестоимости. И к вопросу наличия средств в государстве - деньги на строительство АЭС в Турции же есть. Почему её не построит в каком нибудь энергодефицитном районе РФ. Канада за свои деньги электростанции никому не строит.

0  0
2.05.2017 10:47
- гость -

Вы никогда не задумывались

И что вы предлагаете? День топить-день не топить? Система отопления в городе не печь в избе. Так не получится. Лично я предпочел бы прохладу, чем духоту.

0  0
2.05.2017 11:07
- гость -

Я говорю о том, что в сопострвимых по климату городах мира условия для жизни гораздо комфортнее: без куч снега, грязи и мусора, без безхозных сетей, с ровными тратуарами и качественными дорогами и тд.

0  0
2.05.2017 11:26
- гость -

помыл собаку. она от холода околела. Дугин, с тебя чихуахуа.

0  0
2.05.2017 11:50
- гость -

>>Вы ещё надеетесь?!))))))))))))))))))))))))))))))))))

ЧТД. см.новость выше....

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