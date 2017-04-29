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Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения автомобиля Mazda 6 с мопедом "Рейсер" в субботу, 29 апреля, в Алейске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария произошла на улице Давыдова в 04 часа 55 минут. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом. В результате 37-летний водитель мопеда получил травмы, а его 40-летний пассажир погиб на месте аварии.
По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Комментарии
хотел мопед купить, да чёто передумал
а за ними педики на мопедике, а за ним комарики на воздушном шарике...
У Корнея так: Ехали медведиНа велосипеде.А за ними котЗадом наперёд.А за ним комарикиНа воздушном шарике.А за ними ракиНа хромой собаке.Волки на кобыле.----Это тебе не правильные книжки читали, а ты и не знал.
Заголовок, конечно, супер! Это пассажир столкнулся с автомобилем, выходит? Или все-таки мопед? Или у кого-то с русским языком опять припадок?