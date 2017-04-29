Википедия оказалась заблокирована на территории Турции утром в субботу, 29 апреля, пишет "Газета.ру".
Это произошло в рамках административной меры местных властей. Пока нет решения суда о блокировки Википедии. Есть информация, что блокировка произошла в целях цензуры.
Напомним, пользователь интернет-энциклопедии "Википедия" внес изменения в англоязычную версию статьи, в которой рассказывалось о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Пользователь сети охарактеризовал турецкого лидера как "диктатора".
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