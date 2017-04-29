Фото: altairegion22.ru
Красноярская команда, профессионально занимающихся даунхилл-скейтбордингом, начала тренироваться на серпантине, который ведет в строящийся курорт "Белокуриха-2". Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
Также предполагается, что спортсмены побывают в Онгудайском и Кош-Агачском районах Горного Алтая. Красноярцы признаются, что они уже три раза бывали в "Белокурихе -2". В прошлом году они успели хорошо узнать эту трассу. Теперь они называют ее "родной".
Общий километраж поездки составит около 4000 километров. Лонгбордисты должны будут покорить восемь крутых и протяженных спусков Алтая.
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