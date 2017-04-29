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Общественники привезли гору мусора под двери двум чиновникам в Крыму, которые не справляются со своими обязанностями, пишет "Российская газета".
Мусор под дверь получили глава администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимир Маниленко и замглавы администрации Белогорска Вячеслав Курбанов. Первому мусор высыпали под ворота дома, второму — под двери служебного кабинета.
Полиция назначила по факту этого инцидента административное расследование. Но пока неизвестно, кто именно организовал эту "акцию". Нарушители будут оштрафованы.
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