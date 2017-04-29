Фото: og.ru
Руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко заявила, что СКР имеет доказательства того, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк принимал участие в пытках и расстрелах российских военных в Грозном. Об этом пишет "Российская газета".
Также ведомство располагает доказательствами того, что Яценюк как минимум два раза принимал участие в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года.
Напомним, Яценюк находится в международном розыске. В ближайшее время его будут искать через интерпол.
Комментарии