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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телефонные переговоры Владимира Путина с Петром Порошенко, сообщает "Коммерсант".
По словам Пескова, глава российского государства каждый день проводит множество рабочих мероприятий и контактов, в том числе с лидерами других стран, но не о каждом из них пресс-служба дает сообщения.
Дмитрий Песков подчеркнул, что далеко не каждое подобное мероприятие попадает в эфир или на информационные агентства.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в СМИ появилась информация о разговоре Путина и Порошенко. Лидеры государств обсуждали вопросы, касающиеся Донбасс. Беседа прошла в уважительном фоне. Иногда президенты переходили на иронично-шутливый фон.
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