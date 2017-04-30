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Частный жилой дом загорелся вечером в субботу, 29 апреля, в Октябрьском районе Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре поступили в 20:29. Ликвидировать возгорание удалось к 21:12.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 40 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 31 человек личного состава и 9 единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
С днем Российской пожарной охраны вас!
а это хде?