Фото: severinform.ru
Жители многоквартирных домов в Октябрьском районе Барнаула остались без холодной и горячей воды утром в воскресенье, 30 апреля, из-за коммунальной аварии.
Как сообщила порталу Amic.ru диспетчер аварийной службы, повреждение произошло по адресу улица Чудненко, 5.
В справочно-информационной службе городского водоканала нашему корреспонденту уточнили, что в границах улиц Чудненко и Горно-Алтайская по проспекту Ленина в многоквартирных домах в связи с аварией отключена вода.
На месте работают специалисты. О сроках ликвидации повреждения пока не сообщается.
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