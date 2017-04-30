Фото: e1.ru
Автомобиль сбил человека и покинул место ДТП в центре Барнаула, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
По имеющейся информации, авария произошло около полуночи на улице Молодежной в районе Железнодорожной больницы.
"Человек пролежал долгое время без внимания окружающих. Я подъехал, подошел народ. Вызвали скорую, его увезли", — добавляет автор заметки.
Напомним, что накануне в центре Барнаула произошло резонансное ДТП – внедорожник BMW X5 на огромной скорости пронесся через перекресток, врезался в автомобиль "Лада", а затем сбил девушку-пешехода.
В результате аварии погибла пешеход и водитель "Лады".
Комментарии
аномалия какая-то
Там морг рядом-вот и забирают к себе.
там и роддом, души сразу вселяются в новые тела
ага, шиномотаж шурупы насыпает вдоль дорог, а морг водку в кулер подливает! если серьёзно, надо ставить злостным нарушителям дистанционное выключение зажигания по смс (на али GSM-модуль от 250руб) с рег.проверками и защитой от отключения. на западе же ставят алкотестер в авто алкашам.
Аномалия в мозгах у "гонщиков" насмотревшихся "форсажей" и прочей лабуды, где смертей человеческих не счесть, а "херои" как кошки имеют семь жизней. Такие филмы надо показывать с ежеминутными заставками: " Не повторять. Опасно для жизни. Повтор уголовно наказуем.".
Эра Глонас уже есть, осталось поставить ее на все автомобили, она срабатывает от удара (G-датчик). Та вот очень реально найти любого, кто сотворил аварию и уехал...
Девушка, погибшая вчера, что ли иногородняя?