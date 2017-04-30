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Координатором ЛДПР в Алтайском крае стал Дмитрий Ворсин

, ИА "Амител"
В качестве главной задачи на ближайшее время он выделяет хороший результат партии на осенних выборах

Фото: vk.com/id174550272

Координатор сменился в алтайском краевом отделении ЛДПР – это место занял Дмитрий Ворсин.

 

Соответствующее решение было принято в рамках внеочередной отчетно-выборной конференции АРО ЛДПР, в ходе которой также определился новый состав Координационного Совета и контрольно-ревизионной комиссии реготделения партии.

"Членами нового КС АРО ЛДПР стали руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов, координатор Центрального отделения ЛДПР в Барнауле Дмитрий Ворсин, депутат Рубцовского городского Совета Сергей Дерябин, координатор Бийского районного отделения ЛДПР Святослав Моргун, активист ЛДПР Борис Чащин, координатор Быстроистокского отделения ЛДПР Виктор Исаков, активист  ЛДПР Светлана Филалеева, координатор Тальменского отделения ЛДПР Владимир Хаецкий, координатор Красногорского отделения Николай Болгов, координатор Завьяловского отделения Татьяна Ткаченко и активист ЛДПР Игорь Немцев", — отметили в пресс-службе ЛДПР.

Евгения Боровикова, которая до последнего времени была координатором краевого отделения "жириновцев", вошла в состав контрольно-ревизионной комиссии вместе с активистами Александром Наговициным и Александром Чащиным.

Комментируя свое избрание координатором алтайской ЛДПР, Дмитрий Ворсин отметил: "Буду работать в соответствии с Уставом ЛДПР и продолжать курс моих предшественников. Главная задача сейчас – получить хороший результат на осенних выборах".

Дмитрий Анатольевич Ворсин родился 7 октября 1979 года в селе Петропавловское, Петропавловского района Алтайского края. В 2000 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России. Также обучался по специальности юриста  в Алтайском государственном университете. Здесь же окончил магистратуру по специальности политолога. В настоящее время проходит обучение в аспирантуре.  С 2000 по 2007 год работал в оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Алтайскому краю, затем был юрисконсультом в ООО "Объединение частных детективов "Агентство Дисби", с 2011 по 2012 год был юрисконсультом в  ФГУП НПЦ "Наследие". Также работал замом директора по экономической безопасности и правовым вопросам  в ООО ПКФ "Алтайавтоспецмаш" и замом гендиректора по правовым вопросам в ООО "Экотехпром". В настоящее время возглавляет ООО "Агентство безопасности и правовой поддержки бизнеса". В ЛДПР состоит шесть лет. Женат, воспитывает двоих сыновей, не судим.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.04.2017 10:52
- гость -

А лимитчица не потянула ?

0  0
30.04.2017 10:54
- гость -

За что с мусарков погнали ?

0  0
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