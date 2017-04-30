Фото: twitter.com
Российские триколоры запустили в воздух во время выступления президента США Дональда Трампа в Пенсильвании.
Это случилось как раз в тот момент, когда глава Белого Дома произносил свой главный политический лозунг: "Make America great agaian".
Человек, бросивший российские флаги, расположился так, что триколоры точно попали в объектив камер.
Отметим, что похожий инцидент имел место в феврале.
As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW— Steve Kopack (@SteveKopack) 30 апреля 2017 г.
Комментарии
нас е*ут - а мы мужаем
Надо было старуху-климаксовую Клинтер выбирать, а наши мандатники на Трампакса поставили
Мы-это кто?
Выродки овальнышевско-ходорковчане?