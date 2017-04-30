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Барнаульцы возмущены водителем, объезжающим пробку по встречке. Видео

, ИА "Амител"
Горожане в соцсетях негодуют из-за такого поведения на дороге

Фото: youtube.com

Барнаульцы в социальных сетях возмущены тем, как некий водитель на оживленном участке дороги объезжает пробку по встречной полосе.

Как сообщил один из очевидцев в паблике Barnaul 22, инцидент имел место накануне около 18:30. "На Павловском тракте в сторону Попова сразу после Ленты, этот тип нагло и неспешно объезжал пробку по встречной полосе, заставляя "хозяев дороги" прижиматься правее", — отмечается в заметке.

В этом контексте автор задает логичный вопрос: "Что за бесстрашный народ пошел в Барнауле?"

Комментарии под данной заметкой явно говорят о том, что поведение нарушителя пользователи сети осуждают.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.04.2017 11:08
- гость -

Все - ссыкуны, а этот - смелый

0  0
30.04.2017 11:21
- гость -

Встречка то зачем это смелое существо пускает.

0  0
30.04.2017 11:24
- гость -

Права запасные есть видимо...

0  0
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