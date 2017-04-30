Фото: youtube.com
Барнаульцы в социальных сетях возмущены тем, как некий водитель на оживленном участке дороги объезжает пробку по встречной полосе.
Как сообщил один из очевидцев в паблике Barnaul 22, инцидент имел место накануне около 18:30. "На Павловском тракте в сторону Попова сразу после Ленты, этот тип нагло и неспешно объезжал пробку по встречной полосе, заставляя "хозяев дороги" прижиматься правее", — отмечается в заметке.
В этом контексте автор задает логичный вопрос: "Что за бесстрашный народ пошел в Барнауле?"
Комментарии под данной заметкой явно говорят о том, что поведение нарушителя пользователи сети осуждают.
Комментарии
Все - ссыкуны, а этот - смелый
Встречка то зачем это смелое существо пускает.
Права запасные есть видимо...