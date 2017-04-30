Фото: ntv.ru
Россия предупредила о последствиях, которые могут возникнуть в случае размещения в Норвегии системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО.
Как сообщает RT, об этом заявил посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили. "У России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО, и это совершенно нормально. Однако добрые соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны", — сказал дипломат.
Он также подчеркнул, что РФ не стремится к тому, чтобы милитаризировать Арктику.
По словам посла, властям скандинавского королевства стоит задуматься о последствиях новой политики безопасности до того, как решение об участии в ЕвроПРО будет окончательно санкционировано.
Комментарии
бла бла бла. а как ответит?
Однако добрые соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны", — сказал дипломат.
Золотые слова...
путинские СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ПОТЕШНЫЕ-РАКЕТНЫЕ СТРЕЛЬБЫ, ДЫМОХОДЫ, ВОЕННО-САРТИРНАЯ КАЛОША ЗАТОПЛЕНАЯ "СКОТОВОЗОМ", УТОПЛЕННЫЙ "КУРСК",,, - ЧЕМ ЕЩЕ ЭТОТ ПИТЕРСКИЙ УЕБОК НАСМЕШИТ ВЕСЬ МИР???!!!
Россия ответит постройкой сотен новых храмов !!
С будуна товагищи ушицу нада вкушать, а не брызгать слюнями на амике
30.04.2017 11:56
ВОВА
а кто ответил бы лучше? овальный или худорок?
30.04.2017 11:56
а может вы мните уже себя на царском месте
С начала было слово... вот им вождь и будет отвечать, по сколько ничего конкретного у него больше нет.