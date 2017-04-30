Фото: altaipriroda.ru
Сельхозпалы стали настоящей бедой Алтайского края на этой неделе – в Минприроды подчеркивают, что регион задыхается дыму.
В краевом ведомстве подчеркивают, что в регионе с начала пожароопасного сезона, который стартовал 21 апреля, было выявлено около 600 термических точек. При этом в некоторых случаях был установлен переход огня на территорию лесного фонда.
"Всего на территории края с начала пожароопасного сезона (21-28 апреля 2017 года) произошло 13 лесных пожаров общей площадью 6,27 га, 2 – сельхозпал, 11 – по вине местного населения. Все лесные пожары ликвидированы в течении суток. Средняя площадь одного пожара не превысила 0,5 га", — указывают в министерстве.
В числе лидеров по сельхозпалам называются Усть-Калманский район, Усть-Пристанский район, Рубцовский и Первомайский районы.
"Поиском виновных лиц в сельхозпалах занимаются органы государственного противопожарного надзора", — подчеркивают в Минприроды.
Сельхозпалы являются нарушением особого противопожарного режима, введенного в крае 27 апреля. Более того, напомним, что накануне в связи с осложнившейся пожароопасной ситуацией, связанной с массовыми пожарами в населенных пунктах Сибирского федерального округа и осложнившейся лесопожарной обстановкой в Алтайском крае был введен режим ЧС.
Хочется надеяться, что дождливая погода, установившаяся 30 апреля, снизит проблему.
Комментарии
А дороги опахивать собственников заставить не пробовали, как это по противопожарным нормам положено?