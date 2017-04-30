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Лидер "Национального фронта" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что евро является мертвой валютой и обременением для ее страны.
В случае избрания президентом Франции она намерена инициировать вопрос о возвращении государства к национальной валюте.
"Нам необходимо контролировать валюту и адаптировать ее к экономике, так как единая валюта в настоящее время является бременем", — цитирует ТАСС слова Ле Пен, ссылаясь на Le Parisien.
При этом она уточнила, что о полном отказе от евро речи не идет. По мнению политика, единая европейская валюта может активно использоваться крупными международными корпорациями.
В целом, согласно планами кандидата в президенты, следует провести референдум по вопросу отказа от евро.
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разговорилась, как Белый дом скажет, так и будет