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Троллейбусы №1 и №7 в Барнауле на первомай изменят маршрут

, ИА "Амител"
Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты в центре города

Фото: transphoto.ru

Первомайская атлетическая эстафета в центре Барнаула внесет коррективы в работу общественного транспорта.

Как сообщили в МУП "Горэлектротранс", в этот день изменятся маршруты троллейбусов №1 и №7.

"1 мая с 10 до 14 часов в обоих направлениях будет перекрыто движение по проспекту Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя. Движение общественного транспорта будет организовано по другим схемам. Троллейбусы №1 и № 7 будут следовать по своим маршрутам до площади Октября, далее по проспекту Строителей и на площадь Победы. В обратном направлении тем же маршрутом", — отмечают в МУПе.

В обычном режиме троллейбусы начнут ходить после 14 часов.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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