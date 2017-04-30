Фото: bigmir.net
Коммунальную аварию, произошедшую утром 30 апреля на улице Чудненко в Барнауле, устраняют специалисты водоканала.
Как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе компании, подача горячей и холодной воды в многоквартирных домах была ограничена из-за повреждения на водопроводе диаметром 200 миллиметров.
"В настоящий момент место повреждения локализовано, что позволило прекратить выход воды на поверхность. На время производства работ ограничено водоснабжение в нескольких домах по улицам Чудненко, Петра Сухова, проспекту Ленина", — добавляют в водоканале.
Завершить ремонтно-восстановительные работы планируется во второй половине дня. Заявку на подвоз воды можно оставить по телефону 28-22-00.
Комментарии
"произошедшую утром 30 апреля на улице Чудненко в Барнауле"
У нас на водоканале телепаты работают что ли???
По Чудненко горячую воду отключили еще вечером 29.04.2017!
Как так?
а акимфий предупреждал что собаку мыть надо