Фото: youtube.com
Последствия аварии, унесшей жизни двух человек в центре Барнаула, запечатлел видеорегистратор одного из водителей.
Страшные кадры опубликованы на видеохостинге youtube.com.
Напомним, что чудовищное ДТП произошло ранним утром 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной, когда автомобиль BMW X5 на огромной скорости проехал на запрещающий сигнал светофора, протаранил машину Lada Largus и сбил девушку.
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В результате пешеход скончалась. Позже умер и водитель Lada Largus. Водитель, находившийся за рулем BMW был пьян.
Комментарии
На кол водилу БМВ
Уважаемый амик! Почему ни слова о том,кто был за рулем БМВ????
30.04.2017 13:08
- гость -
"Уважаемый амик! Почему ни слова о том,кто был за рулем БМВ????"
Какой нибудь большой?!
30.04.2017 13:08
- гость -
Видимо во избежании самосуда...ФИО уже есть в инете
Комментаторы кто-нибудь напишите его фио
ФИО уже есть в инете
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огласите или дайте ссылку!
зачем вам ФИО? его вина судом не установлена
13.26-Миша Дроздов???
неа,попрбуй ещё
А я не уфсин чтобы решения суда исполнять!
13.44...Значит,просто де бил...
обоснуй
13-54....С учетом твоих комментариев здесь,дискуссия не имеет перспективы....