Фото: vk.com/incident_nsk
Последний день апреля на дорогах Западной Сибири отметился снегом – автолюбители активно обсуждают данный факт в социальных сетях.
"Прямое включение с трассы Новокузнецк — Новосибирск. И что печально, то что эта погода идет к нам", — пишет очевидец в сообществе "Инцидент Новосибирск".
Как сообщал ранее портал Amic.ru, о резком ухудшении погоды предупреждали и алтайские синоптики. Так, отмечалось, что местами в регионе возможно установление временного снежного покрова.
В настоящее время в прогнозе на 1 мая говорится, что в крае будут идти дожди, а ветер при порывах будет достигать 20 метров в секунду.
Комментарии
у нас град идёт
А у нас на Взлётной горячей воды нет-собаку мыть надо.