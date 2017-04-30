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Жительницу села Каракокша в Республике Алтай подозревают в убийстве 39-летнего мужчины, который пришел в ее дом.
Как сообщили 30 апреля в региональном управлении Следственного комитета, 21 апреля мужчина пришел в дом двух местных жителей, которые распивали спиртное.
Во время ссоры 46-летняя хозяйка дома взяла топор и нанесла несколько ударов по голове потерпевшего. В итоге мужчина скончался на месте, а женщина закопала тело на территории своего участка.
В настоящее время женщина признала вину, решается вопрос о заключении ее под стражу. Расследование продолжается.
Комментарии
грузины всё-таки гостеприимнее.