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Специалисты барнаульского водоканала ликвидировали коммунальную аварию, которая произошла 30 апреля в Октябрьском районе Барнаула.
Как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе предприятия, в данный момент повреждение на водопроводе по адресу улица Чудненко, 5 устранено, водоснабжение восстанавливается.
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Напомним, что в результате аварии без горячей и холодный воды остались жители многоквартирных домов по улицам Чудненко, Петра Сухова и проспекту Ленина.
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