Фото: ivteleradio.ru
Пожар в девятиэтажном жилом доме произошел днем в воскресенье, 30 апреля, в Бийске.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о пожаре поступили в 13:06. К 13:18 возгорание удалось локализовать, а к 13:22 – ликвидировать.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 25 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 17 человек личного состава и 6 единиц техники", — добавляют в спасательном ведомстве.
О пострадавших в результате ЧП не сообщается.
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