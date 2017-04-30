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Полиция в Новосибирской области задержала мужчину, который во время застолья устроил стрельбу и ранил троих человек.
По информации ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент приключился в ночь на 30 апреля в поселке Озерный. Во время распития спиртного в компании мужчин вспыхнул конфликт, во время которого 32-летний местный житель начал стрелять.
"С огнестрельными ранениями в медицинское учреждение были госпитализированы мужчины в возрасте 29, 37 и 31 года. Подозреваемый доставлен в отдел полиции", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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прямо как Пушкин