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Успешное наземное испытание крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 состоялось в Китае, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал Sina.
Китайская авиастроительная корпорация заявила, что аппарат готов к своему первому полету. Изначально первый полет AG600 должен был пройти в 2015 году, но из-за неготовности срок был перенесен.
Данное авиасудно является крупнейшим в мире самолетом-амфибией. Согласно официальной информации, AG600 предназначен для тушения пожаров и проведения поисково-спасательных операций.
Впрочем, СМИ пишут, что Китай может использовать эту новинку для обеспечения своих государственных интересов в Южно-Китайском море.
Комментарии
крупнейший оставим на совести журналистов
наш Бе-42, выпущенный в 2-х экземплярах, имеет максимальную взлетную массу 90 тонн
китайский самолет произведен в 1 экземпляре и соответственно 53 тонны
Пока Рогозин строчит в твитере, КНР эффективно осваивает чужие технологии. Скоро МЧС будет технику у них покупать.
а ещё говорили:китайцы дураки,китайцы дураки
вообще нет ничего плохого в том, чтобы покупать у китайцев что угодно, те же самолеты
главное, чтобы они понимали, как и зачем они делают какую-то деталь
одна надежда, что инженеров они набрали из России или Украины
"В 1964—1965 годах осуществлялось проектирование и создание уникального, самого большого в мире летательного аппарата — экраноплана КМ, получившего у зарубежных спецслужб название «каспийский монстр». Так расшифровали американцы буквы КМ — корабль-макет — на борту экраноплана. Экраноплан имел размах крыла 37,6 м, длину 92 м, максимальную взлётную массу 544 тонны".
У России опыт создания гидросамолетов есть, только кому он теперь нужен...
экраноплан действительно не нужен
по сути, это средство для незаметной доставки и пуска ракет