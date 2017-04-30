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Новую капитальную дамбу, предназначенную для блокирования подачи днепровской воды в Крым, ввела в эксплуатацию администрация Херсонской области Украины, передает ТАСС со ссылкой на ТСН.
Сооружение построили за год. Стоимость дамбы составила 35 миллионов гривен — около 1,3 миллиона долларов. Представители местных украинских властей указывают, что дамба построена в связи с необходимостью восстановления водоснабжения сельскохозяйственных районов юга Херсонской области.
Главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Охапко сообщил, что плотина имеет шлюз, который можно открыть и наполнить водой "еще 300 километров Северо-Крымского канала" (до водохранилищ на полуострове).
Отметим, что в настоящее время официальный Киев называет Крым оккупированной территорией и использует в отношении полуострова практику блокад.
В свое время было перекрыто водоснабжение по Северо-Крымскому каналу.На полуострове, в свою очередь, для исправления ситуации с водой был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения.
В период до 2020 года будет проложен магистральный водовод до Керчи, что решит проблему с водой для восточных территорий Крыма, где проживает 400 тысяч человек.
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