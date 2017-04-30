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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в воскресенье, 30 апреля, на территории Горного Алтая, сообщает Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".
По данным сейсмологов, подземный толчок произошел в 234 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска в 09:31 по местному времени. Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 4,4 балла по шкале MSK-64.
Ситуацию прокомментировали не только ученые, но и спасатели. "В 09:31 местного времени 30 апреля в 10 километрах юго-западнее населенного пункта Курай было зарегистрировано сейсмическое событие силой в эпицентре 3,7 магнитуд. Толчки не ощущались, погибших и пострадавших нет, разрушения не зарегистрированы. В пятидесятикилометровую зону попало семь населенных пунктов", — указывают в республиканском главке МЧС России.
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