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Землетрясение произошло рядом с Кураем в Горном Алтае

, ИА "Амител"
В пятидесятикилометровую зону сейсмического события попало семь населенных пунктов

Иллюстрация: asgsr.ru

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в воскресенье, 30 апреля, на территории Горного Алтая, сообщает Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

По данным сейсмологов, подземный толчок произошел в 234 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска в 09:31 по местному времени. Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 4,4 балла по шкале MSK-64.

Ситуацию прокомментировали не только ученые, но и спасатели.  "В 09:31 местного времени 30 апреля в 10 километрах юго-западнее населенного пункта Курай было зарегистрировано сейсмическое событие силой в эпицентре 3,7  магнитуд. Толчки не ощущались, погибших и пострадавших нет, разрушения не зарегистрированы. В пятидесятикилометровую зону попало семь населенных пунктов", — указывают в республиканском главке МЧС России.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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