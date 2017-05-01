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Первомай в Алтайском каре пройдет под знаком не самой приятной погоды – в регионе ожидают дожди и ветер.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в дневное время осадки ожидаются не везде. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне +6…+11 градусов.
Ветер будет северо-западным, 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15-20 метров.
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В краевой столице дождь прогнозируется в начале дня. Температура в Барнауле составит +7…+9 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
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