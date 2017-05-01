Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 440 квадратных метров на участке 16 соток продают за 13,5 миллиона рублей в поселке Солнечном под Барнаулом, сообщается на сайте Avito.ru.
"Продаю коттедж в поселке Солнечном. Отопление газ. Вода центральная . Канализация центральная. Отличный новый ремонт со встроенной мебелью и бытовой техникой. Банный комплекс — отдельно стоящее строение из оцилиндрованного бревна", — говорится в объявлении.
Собственник подчеркивает — участок, на котором находится дом, сделан так, что после дождя здесь нет ни одной лужи.
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Имеется теплица, теплый гараж на четыре автомобиля. Везде оборудованы теплые полы. Жилье находится поблизости от озера – до водоема 70 метров.
Комментарии
очередь стоит?
А где озеро в посёлке Солнечном ? Или это они про то что его после дождя заливает ?
верните старый сайт.... а?
С. Солнечное по Новосибирской трассе, там пляж и озеро и спорт. центр и ресторан и т.д.
ну да, ну да...свежий ремонт... как в лихих 90-х все сделали, так и стоит, неликвидное
Норм дом, то цены какие то нереальные. Не Майами все ж.